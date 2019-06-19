Италия: «Кухня Леонардо да Винчи»

В ходе этого интересного мероприятия, которое состоялось в Терминале 3 аэропорта им. Леонардо Да Винчи, мастера воспроизвели рецепты Леонардо Да Винчи, переработанные в современном ключе. Событие было приурочено к 500-летию Леонардо Да Винчи, которое отмечается в этом году по всей Италии.

Международный аэропорт им. Леонардо да Винчи, или аэропорт Фьюмичино - это крупнейший авиаузел Италии. Свою историю ведет с 1961 года. В то время мощностей небольшого аэропорта Чампино уже не хватало, и взамен ему построили новую воздушную гавань города.

Аэропорт Рима получил свое название в честь великого художника Леонардо да Винчи, но поскольку он расположен в городке Фьюмичино, название получилось двойным.

В общем, если вы прилетели в международный аэропорт Фьюмичино и ждете пересадки на другой рейс, прямой смысл заехать в находящийся на море в 3 километрах от аэропорта городок Фьюмичино, пообедать, искупаться в море (с мая по октябрь) и даже расслабиться в СПА (в любое время года). Это имеет смысл, поскольку дорога в Рим займет у вас минимум час, а сюда вы доберетесь за 10-15 минут.

Обед от звездного шеф-повара за 12 евро: не миф, а реальность

Даниеле Усай (Lele Usai) по прозвищу Леле - это молодой и очень талантливый шеф-повар обладатель звезды Мишлен. Его ресторан находится в городке Фьюмичино, недалеко от которого он родился и вырос. С детства он любит готовить, и его трудолюбие дало свои плоды. В 2015-м он заслуженно получил звезду Мишлен, несмотря на это он не возгордился. Отказавшись от крутых поставщиков, которыми положено пользоваться звездным ресторанам, Леле самостоятельно ходит на фьюмичинский рыбный аукцион и выбирает там ежедневно самую лучшую рыбу и морепродукты. Фьюмичино знаменит не только как морской городок с красивыми пляжами, но и как рыболовецкий порт. Ежедневно местные рыбаки возвращаются с уловами, часть из которых покупают рестораны, а остальное - рыбные лавки со всего Рима.

Разные виды ароматических трав, которые нужны для приготовления различных блюд, Даниеле выращивает сам на небольшом огороде за рестораном. Вообще его ресторан находится на судостроительной верфи под названием Наутилус (Nautilus). На небольшой территории, выходящей на Тибр, находится комплекс, состоящий из, собственно, верфи, причала для частных яхт, кулинарной школы и здания ресторана.

На втором этаже - звездный Тино (Tino), ресторан класса люкс, открытый только по вечерам. На первом этаже находится СПА нашей соотечественницы Алевтины, которая предлагает различные оздоровительные и эстетические процедуры, сопровождающиеся настоем из трав под названием «Моя Москва». Расслабившись в сауне или гидромассаже и проголодавшись, здесь можно получить скидку на обед или ужин в ресторане Тино и бистро 4112 (QuarantunoDodici), которое находится на том же этаже. Бистро имеет то преимущество, что здесь можно поесть блюда шеф-повара Даниеле по демократичным ценам. В обед здесь даже подают бизнес-ланч по 12 евро. Кухня здесь в основном рыбная; помимо внутреннего помещения есть большая терраса, выходящая на причал. Жители Рима с удовольствием специально приезжают сюда круглый год, чтобы провести время на свежем воздухе у реки Тибр, покататься на яхте и побаловать себя блюдами из свежайших морепродуктов и рыбы в исполнении звездного шеф-повара.

Адрес ресторана: Via Monte Cadria 127, 00054, Fiumicino, Roma.

Ирина Раскина