Италия купит у США F-35, но позже запланированного

Среда, 23 Январь 2019 Италия Италия

Италия купит у США F-35, но позже запланированного

Италия намерена купить у США девяносто истребителей.

Власти Италии не намерены отказываться от закупки в США девяноста истребителей F-35 для военно-морских и военно-воздушных сил, однако по ряду причин попросят «растянуть» сделку, передает Agenzia Italia во вторник, 22 января.

Делегация итальянского министерства обороны в настоящее время находится в США. Некоторые поправки в ее работу вносит «шатдаун» в американском правительстве, пишет regnum.ru.

Италия относится к США как к основному союзнику и не намерена нарушать своих обещаний, вместе с тем в бюджете на 2019 год военные расходы были сокращены на 500 млн евро, отмечает издание.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья