Италия: «Лацио» намерен подать в суд на своих фанатов

Понедельник, 06 Январь 2020 Италия Италия

Италия: «Лацио» намерен подать в суд на своих фанатов

«Лацио» намерен подать в суд на своих фанатов за расистские выкрики.

Римский футбольный клуб «Лацио» осуждает расистские выкрики в адрес форварда команды «Брешиа» Марио Балотелли в матче команд в рамках восемнадцатого тура итальянской Серии А.

Соответствующее заявление 6 января опубликовано на официальном сайте римской команды, пишет regnum.ru.

«Клуб ещё раз подтверждает своё осуждение подобного неоправданного поведения и подтверждает намерение подать в суд на тех, кто фактически предаёт свою спортивную страсть, нанося серьёзный ущерб имиджу клуба», — говорится в заявлении клуба из Рима.

Также в нем подчеркивается, что «Лацио» как всегда выступает с осуждением дискриминационного поведения «крошечного меньшинства» своих болельщиков.

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