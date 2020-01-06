Италия: «Лацио» намерен подать в суд на своих фанатов

Римский футбольный клуб «Лацио» осуждает расистские выкрики в адрес форварда команды «Брешиа» Марио Балотелли в матче команд в рамках восемнадцатого тура итальянской Серии А.

Соответствующее заявление 6 января опубликовано на официальном сайте римской команды, пишет regnum.ru.

«Клуб ещё раз подтверждает своё осуждение подобного неоправданного поведения и подтверждает намерение подать в суд на тех, кто фактически предаёт свою спортивную страсть, нанося серьёзный ущерб имиджу клуба», — говорится в заявлении клуба из Рима.

Также в нем подчеркивается, что «Лацио» как всегда выступает с осуждением дискриминационного поведения «крошечного меньшинства» своих болельщиков.