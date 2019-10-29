Италия: Lamborghini показал тизер спорткара Aventador

Ролик опубликован на YouTube-канале Lamborghini.

Сообщается, что спортивное подразделение автокомпании Lamborghini готовится представить новую спортивную модель на базе Aventador.

От базовой версии новинка отличается мощным мотором и дизайном кузова, который будет полностью изготовлен из композитных материалов и карбонового волокна. Кроме того, у спорткара не будет оптики. Также автопроизводитель снабдит авто новыми аэродинамическими элементами, пишет regnum.ru.

В движение спорткар будет приводить форсированный 830-сильный атмосферный движок на 6,5 литра V12. С ним будет агрегатироваться спортивная 6-скоростная секвентальная коробка передач.

Тормоза у спорткара будут от компании Brembo, а шины от компании Pirelli. Ожидается, что официальная премьера трекового суперкара состоится уже в 2020 году.

Напомним, с января по сентябрь 2019 года продажи машин Lamborghini в РФ выросли на 150% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Всего за три квартала этого года в России было реализовано 105 машин итальянской компании.