Италия: Lamborghini показала тизер своей новой модели

Пятница, 23 Август 2019 Италия Италия

Италия: Lamborghini показала тизер своей новой модели

Итальянская автокомпания Lamborghini представила тизер нового суперкара с интригующей надписью. Изображение авто размещено в Instagram компании.

На тизере изображен суперкар с тремя полосками света на бампере, имитирующими современные ДХО Lamborghini и переднюю оптику концепт-кара Lamborghini Terzo Millennio.

«На подходе что-то новое. Не можешь дождаться, чтобы увидеть это? Просто откройте глаза на будущее», — сообщается в Instagram в описании к изображению.

Вероятно, это гиперкар Lamborghini с гибридным агрегатом, который автокомпания уже показывала потенциальным покупателям. Сообщается, что он похож на концепт-кар Terzo Millennio. Однако с того времени многое могло измениться, пишет regnum.ru.

Ожидается, что премьера интригующего авто пройдёт в автомобильном салоне во Франкфурте. И вполне возможно, что это все-таки будет новая модель.

Напомним, с января по июль 2019 года наибольшей популярностью автомобили марки Lamborghini пользовались в Москве. В российской столице за отчётный период была реализована 41 модель итальянского бренда.

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