Италия: Lamborghini представила новый гибрид Sian Breaks Cover

Об этом сообщается на портале Глас.ру.

Sian Breaks Cover является первым гибридным и самым мощным суперкаром на сегодняшний день. Он построен на платформе Aventador, пишет regnum.ru.

В движение спортивное авто приводят 6,5-литровый двигатель V12 без наддува и гибридная установка. Итоговая мощность агрегата равна 808 л. с. При этом гибридная установка включает в себя электромотор мощностью 34 л. с., встроенный в трансмиссию, что повышает маневренность и мощность электрокара.

Изюминкой в технологическом оснащении нового Sian Breaks Cover является суперконденсатор, используемый вместо литий-ионной батареи. Он втрое мощнее аккумулятора и в столько же раз легче.

Напомним, за период с января по июль 2019 года продажи Lamborghini в России составили 88 единиц. Это в 3,8 раза выше, чем за аналогичный период 2018 года.