Италия: «Лечче» может приобрести нападающего «ПСЖ»

Клуб из Южной Италии все лето находится в поиске второго нападающего в пару к Джанлуке Лападуле, услугами которого «Лечче» заручился ранее. По информации источника, боссы команды долгое время пытались приобрести Хума Бабакара из «Сассуоло», но футболист, скорее всего, предпочтет перейти в СПАЛ. Таким образом, внимание «Лечче» переключилось на 30-летнего Чупо-Мотинга, пишет news.sportbox.ru.

Действующий контракт Чупо-Мотинга с «ПСЖ», за который он выступает с 2018 года, рассчитан еще на год, но клуб имеет право активировать опцию продления соглашения еще на год.

В прошлом сезоне футболист, поигравший также за «Гамбург», «Нюрнберг», «Майнц», «Шальке» и «Сток Сити», провел в составе парижан 31 матч, забив 3 мяча.

В нынешнем сезоне Чупо-Мотинг на весь матч остался на скамейке запасных в игре 1-го тура чемпионата Франции против «Нима» (3:0), а на встречу за Суперкубок Франции против «Ренна» (2:1) вовсе не попал в заявку.

Любопытным фактом профессиональной карьеры Чупо-Мотинга является то, что он ни разу не переходил из клуба в клуб в результате покупки. В каждом отдельном случае он оказывался в статусе свободного агента, и уже после этого подписывал контракт с новым работодателем.

В прошлом сезоне камерунец стал героем курьезного эпизода, когда в апреле в матче чемпионата Франции против «Страсбура» (2:2) не сумел забить гол с линии ворот соперника.

«Лечче» вернулся в число участников серии А после семилетнего отсутствия.