Италия: легализации использования оружия

Четверг, 25 Октябрь 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы

Италия: легализации использования оружия

В Италии разработали закон о разрешении использования оружия в целях самообороны.

В Италии вышел закон о легализации использования оружия в целях защиты своей жизни и имущества в пределах собственного дома.

Данный законопроект уже согласован с комиссией парламента и спустя пару дней будет добавлен в Сенат Италии. Законопроект разрешит использовать оружие в целях защиты жизни и собственного имущества в пределах своего дома. Идея нашла поддержку не у всех министров, передает napoli1.com.

Те же министры, которые поддерживают законопроект, заметили, что в тех случаях, когда человек обнаруживает, что к нему в жилье проник грабитель или убийца, у него нет времени чтобы провести расследование.  

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