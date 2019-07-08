Италия: легенда «Ромы» решил завершить карьеру

Понедельник, 08 Июль 2019 Италия Италия

Италия: легенда «Ромы» решил завершить карьеру

Бывший капитан итальянского футбольного клуба «Рома» Даниеле Де Росси принял решение завершить профессиональную карьеру.

Как сообщает Football Italia, Де Росси может присоединиться к тренерскому штабу сборной Италии во главе с Роберто Манчини.

Де Росси, у которого летом истекает контракт с клубом, выступал за «Рому» на протяжении всей карьеры. В составе римского клуба он дважды выиграл Кубок Италии и один раз Суперкубок страны.

«Зенит» выиграл чемпионство впервые с 2015 года. За этот промежуток «сине-бело-голубые» успели дважды взять бронзу, а также в прошлом сезоне финишировали на пятой строчке, пишет news.ru.

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