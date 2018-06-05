Италия: легенды Неаполя

Вторник, 05 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: легенды Неаполя

В подземном городе найдены останки «чудовища Маскио Анджоино».

Во время раскопок в подземной галерее Бурбонов волонтеры обнаружили кости и части челюсти с острыми зубами, которые тут же передали ученым для определения возраста останков. Благодаря специальной методике установлено, что эти кости относятся к периоду между 1643 и 1666 годами. Находка сразу вызвала в памяти легенду о чудовище Маскио Анджоино, которое пожирало заключенных. 

Останки исследовали ученые в Риме и пришли к выводу, что, с большой степенью вероятности, они принадлежат Нильскому крокодилу. Поскольку именно это животное и является героем легенды, то у неаполитанцев есть шанс получить доказательства реального существования монстра, пишет napoli1.com.

Правда, вид крокодила ученые гарантируют «только» на 95%. Теперь неаполитанские исследователи планируют сделать реконструкцию всего животного, длина которого превышает два метра, и выставить на обозрение.  

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