Италия: лидер ультрас «Лацио» застрелен в парке

Пятница, 09 Август 2019 Италия Италия

Италия: лидер ультрас «Лацио» застрелен в парке

Фабрицио Пискителли, лидер ультрас римского «Лацио», мертв.

Он был застрелен в одном из римских парков в среду.

По информации итальянских СМИ, 53-летний болельщик скончался от огнестрельного ранения. Неизвестный злоумышленник выстрелил в голову фанату и попал чуть выше левого уха.

Несколько свидетелей видели, как «человек в маске» убегал. Полиция огородила территорию, и на месте работают технические специалисты. Также будет проведено вскрытие Пискителли, пишет bookmaker-ratings.ru.

Пискителли был связан с торговлей наркотиками и, по всей видимости, встречался со своим «бизнес-клиентом».

Полиция давно следила за лидером ультрас «Лацио». Три года назад из имущества фаната было конфисковано 2 млн евро. Он был признан промоутером и наркобароном международной торговли.

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