Италия: Лили-Роуз Депп очаровала выходом на Венецианском кинофестивале

Среда, 04 Сентябрь 2019 Италия Италия

Италия: Лили-Роуз Депп очаровала выходом на Венецианском кинофестивале

На итальянском острове Лидо продолжается одно из знаковых событий киноиндустрии – 76-ой Венецианский фестиваль.

Представители Голливуда один за другим представляют свои новинки и красуются на красной дорожке мероприятия. Среди гостей фестиваля была молодая актриса Лили-Роуз Депп.

Известно, что 20-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради приняла участие в презентации фильма "Король" (The King). В киноленте Лили-Роуз сыграла роль возлюбленной Генриха V (Тимоти Шаламе), а потому с другими актерами фильма вышла на красную дорожку фестиваля, пишет 24tv.ua.

Для особого выхода звезда выбрала роскошное платье от Chanel. Неудивительно, что Лили-Роуз Депп предпочла именно эту знамениту компанию, ведь она является послом бренда. Нежно-сиреневое платье подчеркнуло стройную фигуру актрисы и добавило ее образу нежности. Волнистые волосы Лили-Роуз решила собрать в прическу и завершить вид обувью на каблуках.

Большое внимание СМИ привлек главный актер фильма "Король" – Тимоти Шаламе. Еще в 2018 году ему приписывали роман с Лили-Роуз Депп   19-летняя Лили-Роуз Депп встречается с известным актером: фотофакт , поэтому фотографы ожидали, когда же пара проявит свои чувства перед камерами. Однако актеры решили не давать журналистам поводов для слухов и даже не стали рядом на совместном фото.

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