Италия: Лоренцо Сонего стал чемпионом

49-я ракетка мира, итальянец Лоренцо Сонего, обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину, занимающего 126-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/2, 4/6, 7/6(6) в финале "Челленджера" в Генуе (Италия).

Матч продолжался 2 часа 46 минут. За это время 24-летний Сонего выполнил два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а 20-летний Давидович Фокина один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал пять брейков. Ранее спортсмены друг с другом не встречались, пишет gotennis.ru.

За поеду в финале соревнований в Италии Сонего получит 125 рейтинговых очков и 18,290 евро призовых.