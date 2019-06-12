Италия: Ловрен может перейти в «Милан»

Среда, 12 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: Ловрен может перейти в «Милан»

Ловрен может продолжить карьеру в Италии.

Защитник «Ливерпуля» и сборной Хорватии Деян Ловрен может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что Ловрен может перейти в «Милан». При этом его нынешний контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан еще на два года, пишет regnum.ru.

Добавим, что в минувшем сезоне Ловрен сыграл в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья