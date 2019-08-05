Италия лучшая страна для любителей вина
В мировом рейтинге Италия признана лучшей страной в мире для любителей вина, опередив даже Францию, которая всегда считалась лидером винного производства.
Эта победа Италии досталась во многом потому, что туристам практически из любой страны мира доступны около тысячи вариантов путешествий с дегустациями вина: всего же в стране насчитывается 21 винодельческий регион, где выращивают виноград всех сортов. Об этом пишет Sputniknews.ru
После того как Франция оказалась на втором месте, ее жители заявили, что их вино лучшее в мире, просто в стране по сравнению с Италией в два раза меньше мест — около 400, где можно продегустировать вина, меньше виноградников открыто для туристов — 31 против 33. Кроме этого, средняя цена бутылки вина в Италии также дешевле — 4,77 евро, то есть почти на евро, чем во Франции, пишет napoli1.com.
Третье место в рейтинге самых винных стран досталось Испании, четвертое — Южной Африке. Австралия заняла 15-е место, США — 27-е, а на последнем, 30-м — Великобритания.