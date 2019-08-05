Италия лучшая страна для любителей вина

Эта победа Италии досталась во многом потому, что туристам практически из любой страны мира доступны около тысячи вариантов путешествий с дегустациями вина: всего же в стране насчитывается 21 винодельческий регион, где выращивают виноград всех сортов. Об этом пишет Sputniknews.ru

После того как Франция оказалась на втором месте, ее жители заявили, что их вино лучшее в мире, просто в стране по сравнению с Италией в два раза меньше мест — около 400, где можно продегустировать вина, меньше виноградников открыто для туристов — 31 против 33. Кроме этого, средняя цена бутылки вина в Италии также дешевле — 4,77 евро, то есть почти на евро, чем во Франции, пишет napoli1.com.

Третье место в рейтинге самых винных стран досталось Испании, четвертое — Южной Африке. Австралия заняла 15-е место, США — 27-е, а на последнем, 30-м — Великобритания.