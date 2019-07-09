Италия: лучший бомбардир Кубка Америки может перейти в «Милан»

По информации источника, форвардом интересуется «Милан». Ранее сам футболист отмечал, что хочет присоединиться к миланскому клубу. Сообщается, что сумма возможного трансфера игрока оценивается в 40 миллионов евро, пишет news.sportbox.ru.

На прошедшем Кубке Америки Эвертон стал лучшим бомбардиром турнира, забив 3 гола в 6 матчах. Этот результат помог Бразилии впервые за 12 лет стать обладателем трофея. В финале «селесао» обыграли Перу (3:1).