Италия: лучший бомбардир Кубка Америки может перейти в «Милан»

Вторник, 09 Июль 2019 Италия Италия

Италия: лучший бомбардир Кубка Америки может перейти в «Милан»

Нападающий «Гремио» и сборной Бразилии Эвертон может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации источника, форвардом интересуется «Милан». Ранее сам футболист отмечал, что хочет присоединиться к миланскому клубу. Сообщается, что сумма возможного трансфера игрока оценивается в 40 миллионов евро, пишет news.sportbox.ru.

На прошедшем Кубке Америки Эвертон стал лучшим бомбардиром турнира, забив 3 гола в 6 матчах. Этот результат помог Бразилии впервые за 12 лет стать обладателем трофея. В финале «селесао» обыграли Перу (3:1).

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