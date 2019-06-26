Италия: Луиджи Ди Бьяджо подал в отставку

Луиджи Ди Бьяджо, возглавлявший молодежную сборную Италии, официально покинул свой пост.

Об этом он объявил на пресс-конференции, проведенной 25 июня.

48-летний специалист работал с итальянской молодежкой с 2013 года, проведя во главе команды в общей сложности 58 матчей. Также он являлся исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Италии с февраля по март 2018 года.

Отставка последовала после того, как сборная Италии U-21 под руководством Ди Бьяджо не сумела выйти в полуфинал молодежного чемпионата Европы, пишет news.sportbox.ru.

В качестве игрока Ди Бьяджо представлял Италию на двух чемпионатах мира в 1998 и 2002 годах и Евро-2000, а в общей сложности провел за сборную страны 31 матч.