Италия: Луиджи Ди Майо встретится с лидерами «желтых жилетов»

В рамках работы над созданием общеевропейского антиэлитного альянса вице-премьер Италии, лидер правящего «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо намерен встретиться в том числе и с лидерами французских «желтых жилетов», которые, по его мнению, не поддерживают насильственные методы политических акций, сообщает Il Messaggero в четверг, 10 января.

По словам Ди Майо, он видит своими союзниками на выборах в Европарламент тех политиков, которые «верят в прямую демократию» и не являются в традиционном смысле ни правыми, ни левыми, пишет regnum.ru.

Участники антиэлитного альянса готовят общий политический манифест, в котором будет уделено особое внимание созданию новых рабочих мест и поддержке предпринимателей. Манифест будет в ближайшее время представлен в Риме.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая 2019 года. Целью антиэлитного альянса на этих выборах, по словам Ди Майо, будет «отправить старую номенклатуру по домам».