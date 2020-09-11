Италия: любовь - это не туризм

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте внес изменения в указ о чрезвычайном положении, действующий в стране в связи с пандемией коронавируса. Отныне граждане государств, не входящих в Евросоюз, в том числе и России, смогут посещать Апеннины, чтобы навестить свои вторые половины, с которыми они не состоят в официальном браке.

Правительство страны подкорректировало карантинные меры после того, как тысячи разлученных пар присоединились к движению «Любовь - это не туризм» (#LoveIsNotTourism), потребовав, чтобы страны, включая Италию, разрешили им воссоединиться. Так, власти Дании, Нидерландов, Чехии, Исландии, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Франции и Испании уже внесли в свои правила въезда подобные изменения.

В соответствии с новым декретом правительства Италии, почти все ограничения остаются в силе - не европейцам посетить Апеннины по-прежнему можно лишь с целью работы, учебы, лечения, дел абсолютной срочности и возвращения на постоянное место жительства. Тем не менее в документе впервые появилось исключение весьма романтичного характера, позволяющие влюбленным наконец встретиться спустя долгие месяцы разлуки. В тексте документа черным по белому прописано, что теперь въезд на территорию государства разрешен также тем, кто находится в «устойчивых эмоциональных отношениях» с жителями Италии, даже если они не являются сожителями и их союз не закреплен законом.

Правда, на данном этапе власти Италии пока разъяснили, какие доказательства должны предоставить приезжающие, чтобы наглядно продемонстрировать, что их отношения «стабильны». К примеру, власти Норвегии настаивают на том, что пары должны были встречаться раньше хотя бы один раз и быть вместе не менее 9 месяцев. Также до конца непонятно, должен ли партнер, проживающий на Апеннинах, в обязательном порядке быть гражданам Италии или возможно воссоединение с иностранцем, имеющим вид на жительство. Ожидается, что требования итальянских чиновников будут озвучены в ближайшие дни.