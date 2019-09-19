Италия: магазин с голыми продавцами открыли в Милане

«У вас кончается кремень? Вы можете пополнить запас по адресу Corso di Porta Ticinese 62», - это рекламное сообщение на фейсбуке, анонсирующее открытие в Милане необычного магазина, где все продавцы работают полностью обнаженными.

Необычный "temporary shop" является рекламой нового сезона реалити-шоу.

В продаже в магазине можно найти такие предметы, как факелы, тропические листья и все, что нужно для выживания в экстремальных условиях, сообщает euromag.ru.

Программа вернулась в эфир 16 сентября. Шоу повествует о приключениях мужчины и женщины, пытающихся выжить в течение 21 дня в дикой среде без еды, одежды и лекарств.