Италия: магазин с голыми продавцами открыли в Милане
Магазин, расположенный по адресу Corso di Porta Ticinese 62 был создан для рекламы нового сезона реалити-шоу "Голые и напуганные".
«У вас кончается кремень? Вы можете пополнить запас по адресу Corso di Porta Ticinese 62», - это рекламное сообщение на фейсбуке, анонсирующее открытие в Милане необычного магазина, где все продавцы работают полностью обнаженными.
Необычный "temporary shop" является рекламой нового сезона реалити-шоу.
В продаже в магазине можно найти такие предметы, как факелы, тропические листья и все, что нужно для выживания в экстремальных условиях, сообщает euromag.ru.
Программа вернулась в эфир 16 сентября. Шоу повествует о приключениях мужчины и женщины, пытающихся выжить в течение 21 дня в дикой среде без еды, одежды и лекарств.