Италия: магазины по воскресеньям будут закрыты

Пятница, 15 Февраль 2019 Италия Италия

Италия: магазины по воскресеньям будут закрыты

В парламенте Италии готовят законопроект о закрытии магазинов в воскресенья.

Вице-премьер по экономике обсудил вопрос с госсекретарем Ватикана.

Авторы законопроекта об ограничении работы магазинов и торговых центров в Италии готовы обсуждать возможные поправки с представителями оппозиционных фракций, заявил в четверг, 14 февраля, депутат от «Лиги» Маттео Сальвини Андреа Дара, передает Adnkronos.

Также депутат не опроверг факт встречи по данному вопросу вице-премьера по экономике Луиджи Ди Майо и государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина. Католическая Церковь всегда была на стороне ограничения работы по воскресеньям, констатировал Дара, пишет regnum.ru.

При рассмотрении законопроекта депутаты будут искать баланс между недопустимостью обязательной работы в воскресенья, с одной стороны, и недопустимости сокращений рабочих мест вследствие введения ограничений для магазинов, с другой.

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