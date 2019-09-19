Италия: Макрон и Конте обсудили борьбу с нелегальной миграцией

Четверг, 19 Сентябрь 2019 Италия Италия

Италия: Макрон и Конте обсудили борьбу с нелегальной миграцией

18 сентября в Риме состоялась встреча главы правительства Италии Джузеппе Конте и президента Франции Эммануэля Макрона.

По итогам встречи было объявлено, что обе страны выступают за создание механизма распределения беженцев, в котором так или иначе будут участвовать все страны Европейского союза (ЕС), передает regnum.ru.

Как заявил Макрон, страны ЕС, которые будут отказываться от участия в распределении беженцев, должны повергаться финансовому штрафованию. Речь идет о нелегальных мигрантах из стран субсахарского региона Африки, которых привозят в Италию корабли неправительственных организаций.

Приезд Макрона в Рим стал первым визитом лидера европейской страны после смены правительства Италии. До это Рим и Париж находились в конфликте из-за итальянской политики закрытых для нелегалов портов.

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