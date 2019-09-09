Италия: Манчини прокомментировал победу над Финляндией

«Было немного проблем, но мы сами их создали. Доминировали в игре и легко отдавали мяч. Ребята в целом действовали очень хорошо, хотя при счете 1:1 существовали опасения. Мы должны стараться лучше, тяжелые игры делают нас сильнее. Здорово доминировать вдали от дома, делая пять изменений в составе с последнего матча, у нас много талантливых игроков.

После следующего матча можем пройти квалификацию. Надеемся, что Олимпийский стадион будет полон, как на чемпионате Европы 1990 года, когда мы были молоды», — цитирует Rai Sport Манчини.

Встреча, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Чиро Иммобиле и Жоржиньо. У хозяев мяч забил Теэму Пукки, пишет gazeta.ru.