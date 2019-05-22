Италия: марка Prada делает ставку на онлайн-продажи

Среда, 22 Май 2019 Италия Италия

Италия: марка Prada делает ставку на онлайн-продажи

В ближайшее время итальянский дом моды планирует сократить число оптовых партнеров.

Главный исполнительный директор Prada Патрицио Бертелли сообщил, что в ближайшем будущем стратегия марки заметно изменится. Итальянский дом моды намерен прекратить отношения с некоторыми оптовыми партнерами в Европе и сделает ставку на онлайн-магазины. Решение руководства продиктовано желанием поддержать устойчивый долгосрочный рост компании. По ожиданиям Бертелли, сокращение оптовой сети поможет установить единые цены в разных регионах и избежать уценок, пишет intermoda.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья