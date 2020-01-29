Италия: Maserati представит модель с гибридным мотором

Об этом сообщается на сайте Automotive News Europe.

Ожидается, что в Пекине на автомобильном салоне итальянские автопроизводители представят гибридную версию бизнес-седана Ghibli.

Информация о силовом агрегате авто, как и о других технических характеристиках, пока не сообщается. Ожидается, что ее опубликуют только на официальной премьере автомобиля в Пекине, пишет regnum.ru.

Согласно скорректированному плану, марка намерена в ближайшие годы кроме гибридного бизнес-седана представить ещё несколько экологически чистых моделей.

Напомним, базовый Maserati Ghibli имеет бензиновый двигатель V6 объёмом 3 л производительностью 350 либо 430 л. с. Также доступна дизельная версия модели, которая выдаёт 250 и 275 л. с.

Все агрегаты работают с 8-скоростным «автоматом». Привод у гибрида может быть задним или 4×4. Версия Ghibli S Q4 с 0 до 100 км/ч набирает за 4,7 с. Седан с самым мощным дизельным движком набирает «сотню» за 6,3 с.