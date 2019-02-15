Италия: Maserati превратит Alfieri в электрический гиперкар

По слухам, проект в очередной раз был переформатирован, и сейчас итальянцы готовятся к выпуску электрогиперкара.

Официально перезапуск проекта Alfieri пока не объявлен. Однако, как сообщает издание Carscoops, получено косвенное подтверждение: производитель объявил о грядущем обновлении конвейеров на своем заводе в Модене, после чего Maserati и возьмется за серийный выпуск некоего "характерного спорткара". При этом других знаковых купе в стадии разработки, помимо Alfieri, у итальянцев просто нет, пишет auto.vesti.ru.

Кроме того, о возможном продолжении биографии спорткара Maserati сообщала еще летом прошлого года – тогда впервые и появилась информация о том, что концепт Alfieri выйдет в свет в качестве электромобиля. Первоначально, в 2014 году, после премьеры концепта Maserati обещала снабдить серийное купе традиционными ДВС мощностью от 420 до 510 л.с. с системой полного привода в качестве опции, однако, дальше этапа стратегического планирования дело не зашло, и породистому спорткупе (названному по итальянской традиции именем человека, тесно связанного с историей марки - ее основателя Альфьери Мазерати), суждено было пасть жертвой "политкорректной" моды на электрокары.

В прошлом году компания объявила, что купе и кабриолет по мотивам концепта Maserati получат сразу три электромотора – такая силовая установка обеспечит спорткарам полный привод и систему контроля тяги на каждом из задних колес по отдельности. Утверждается, что вооруженный таким образом Alfieri будет способен на "взрывной" если не по звуку, то по динамике разгон до 100 км/ч - всего за 2 секунды, а его максимальная скорость превысит 300 км/ч.

Кроме того, платформа Alfieri с пространственной рамой из алюминия должна стать базой еще и для следующих поколений моделей GranTurismo и GranCabrio. Однако, учитывая, что в качестве нового срока появления конвейерного электрогиперкара на свет определен 2022 год, планы Maserati снова могут поменяться.