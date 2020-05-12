Италия: Maserati проводит тестирование обновлённого Levante

Вторник, 12 Май 2020 Италия Италия

Италия: Maserati проводит тестирование обновлённого Levante

Итальянский автопроизводитель Maserati проводит испытания рестайлинговой версии кроссовера Levante.

Снимки с тестов новинки размещены на сайте GabetzSpyUnit.

Журналисты заметили авто на дорогах общего пользования 10 мая. Оно было совсем без камуфляжа. Это первое обновление, которое получила модель со своей премьеры за четыре года, пишет regnum.ru.

Отмечается, что главные перемены будут ждать в салоне авто, а вот экстерьер практически полностью останется прежним. Снаружи облик изменится только за счет новых задних фонарей и иного заднего бампера. Внутри же модели появится абсолютно новая «приборка» и фирменная развлекательная мультимедийная система Uconnect.

В движение новинку будет приводить производительный четырёхлитровый мотор V8, способный выдавать 590 «лошадей».

Напомним, по итогам апреля 2020 года продажи новых машин в Италии снизились на 98%.

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