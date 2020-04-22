Италия: маски обязательны

Среда, 22 Апрель 2020 Италия Италия

Италия: маски обязательны

До появления вакцины ношение масок будет обязательным.

До появления вакцины от коронавируса и возможности проводить терапию ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах в Италии будет обязательным, заявил в ходе своего выступления в Сенате страны во вторник, 21 апреля, премьер-министр Джузеппе Конте, пишет regnum.ru.

Предполагается, что с 4 мая условия общенационального карантина в Италии будут смягчены, часть предприятий смогут возобновить работу при условии соблюдения всех норм санитарной безопасности.

Конте также анонсировал новый пакет мер поддержки экономики — общий объем помощи должен составить 50 млрд евро в дополнение к уже выделенным 25 млрд евро.

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