Италия: матерям трудно работать при дистанционном обучении детей

Понедельник, 24 Август 2020 Италия Италия

Италия: матерям трудно работать при дистанционном обучении детей

Две трети матерей Италии не могут работать при дистанционном обучении детей.

В исследовании университета Милано-Бикокка были опрошены 7000 итальянских матерей, из которых 65%  считают невозможной работу при дистанционном обучении детей.

В дистанционном обучении есть определенные преимущества, признали респонденты, самые важные из них - возможность родителей знать, как именно проходит обучение, а также освоение детьми новых технологий.

Основные минусы дистанционного обучения, по мнению опрошенных - отсутствие общения с предподавателями и одноклассниками, слишком большое количество домашних заданий, затруднения в планировании нагрузок на день.

Школьники Италии были переведены на дистанционное обучение в марте-мае 2020 года, в период общенационального карантина.

Учебный год должен возобновиться в Италии 14 сентября. Предполагается, что занятия будут проходить в обычном режиме с соблюдением дополнительных мер санитарной безопасности.

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