Италия: Маттео Сальвини пообещал изменить и спасти Евросоюз

Вторник, 28 Май 2019 Италия Италия

Италия: Маттео Сальвини пообещал изменить и спасти Евросоюз

В Евросоюзе проходят парламентские выборы.

Лидер «Лиги», вице-премьер Италии Маттео Сальвини на пресс-конференции в Милане в понедельник, 27 мая, поблагодарил высшие силы и своих сограждан за победу на выборах в Европарламент в Италии.

Высшие силы помогали не «Лиге», а Италии, которая заслуживает лучшей власти, чем либералы, управлявшие страной до 2018 года, отметил Сальвини.

Лидер «Лиги» также отметил успех своих единомышленников во Франции и Великобритании, а также и в ряде других стран ЕС. Это — знак того, что Евросоюз меняется, полагает Сальвини.

«Лига» вместе со своими союзниками будут стараться изменить и спасти ЕС, Европейский союз должен быть основан на праве на труд, на традиционных ценностях и своих иудео-христианских корнях, им не должны управлять финансовые группы, отметил лидер «Лиги».

По предварительным данным, «Лига» выиграла выборы в Италии, набрав около 32% голосов. Это первая победа на выборах в истории партии, пишет regnum.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья