Италия: Маттео Сальвини прибыл с визитом в Израиль

Вторник, 11 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия: Маттео Сальвини прибыл с визитом в Израиль

Лидер правой партии «Лига» встретится с главой правительства Израиля.

11 декабря министр внутренних дел, вице-премьер Италии Маттео Сальвини прибыл с двухдневным визитом в Израиль. Об этом он сообщил в Twitter, опубликовав видеозапись встречи на взлетно-посадочной полосе.

«Счастлив вернуться в Израиль в качестве министра, где в течение двух дней встречусь с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, представителями правительства, светских и религиозных властей», — написал Сальвини.

10 декабря Маттео Сальвини выступил на пресс-конференции, на которой заявил, что Италия и Израиль имеют общего врага в лице исламского экстремизма. Он назвал израильский режим «одной из величайших и современных демократий в мире», а антисемитов — «дураками и преступниками», пишет regnum.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья