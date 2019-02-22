Италия: медсестры разбросали по больнице тараканов

Пятница, 22 Февраль 2019 Италия Италия

Италия: медсестры разбросали по больнице тараканов

В больнице Неаполя медсестер заподозрили в том, что они разбросали тараканов по территории медучреждения.

Насекомых снял на видео один из пациентов. Пол туалета в отделениях скорой и неотложной помощи покрыт тараканами. Прибывшие на место происшествия представители правоохранительных органов предположили, что к произошедшему причастны сотрудники, пожелавшие перевода в менее загруженное отделение.

Предположительно, в здание тараканов принесли в сумке, набитой опилками и листьями.

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