Италия: медсёстры вышли на митинг со связанными руками

Четверг, 21 Май 2020 Италия Италия

Италия: медсёстры вышли на митинг со связанными руками

Медицинские сестры в среду, 20 мая, провели акцию протеста у здания администрации итальянского региона Пьемонт в Турине.

Участники акции вышли к зданию администрации со связанными руками и в мешках вместо одежды.

Таким образом они хотели напомнить властям страны об их (до сих пор не выполненном) обещании оказывать медикам существенную поддержку, пишет regnum.ru.

Дополнительные выплаты не заменят потерянных коллег и не отменят пережитых испытаний, но станут важным знаком уважения, отметили участники акции.

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