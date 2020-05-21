Италия: медсёстры вышли на митинг со связанными руками
Медицинские сестры в среду, 20 мая, провели акцию протеста у здания администрации итальянского региона Пьемонт в Турине.
Участники акции вышли к зданию администрации со связанными руками и в мешках вместо одежды.
Таким образом они хотели напомнить властям страны об их (до сих пор не выполненном) обещании оказывать медикам существенную поддержку, пишет regnum.ru.
Дополнительные выплаты не заменят потерянных коллег и не отменят пережитых испытаний, но станут важным знаком уважения, отметили участники акции.