Италия: медсёстры вышли на митинг со связанными руками

Участники акции вышли к зданию администрации со связанными руками и в мешках вместо одежды.

Таким образом они хотели напомнить властям страны об их (до сих пор не выполненном) обещании оказывать медикам существенную поддержку, пишет regnum.ru.

Дополнительные выплаты не заменят потерянных коллег и не отменят пережитых испытаний, но станут важным знаком уважения, отметили участники акции.