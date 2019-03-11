Италия: мэр Болоньи объявил войну спагетти болоньезе

Понедельник, 11 Март 2019 Италия Италия

Италия: мэр Болоньи объявил войну спагетти болоньезе

Он намерен убедить мир в том, что такого блюда не существует.

Мэр итальянской Болоньи Вирджинио Мерола начал кампанию по борьбе со спагетти болоньезе. Блюдо, которое многие в мире считают одним из символов и самого города, и всей Италии, не имеет к ним никакого отношения, напоминает он.

«Хотя спагетти болоньезе (макаронные изделия с мясным соусом) прославились на всю планету, их на самом деле не существует. Мы бы предпочли, чтобы иностранцы знали, что в Болонье были придуманы тальятелле (разновидность лапши), тортеллини (итальянский вариант пельменей) и лазанья (слоеное блюдо с мясной начинкой)», — заявил Мерола в интервью радио RAI.

Наиболее близкое к спагетти болоньезе блюдо, которое действительно подают в ресторанах Болоньи – тальятелле с рагу, отмечает zarubejom.ru.

Мэр через твиттер обратился к жителям города с просьбой присылать ему фотографии спагетти болоньезе из разных стран. Собранную таким образом коллекцию «фейковых новостей» из мира кулинарии Мерола намерен выставить в крупнейшем в мире агро-гастрономическом парке FICO Eataly World, открывшемся в Болонье в 2017 г.

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