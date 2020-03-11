Италия: мэр Мессины намерен запретить жителям покидать свои дома

Среда, 11 Март 2020 Италия Италия

Италия: мэр Мессины намерен запретить жителям покидать свои дома

Мэр Мессины Катена Де Лука намерен запретить всем жителям города покидать свои дома по какой-либо причине, кроме вопросов «первой необходимости».

Об этом он заявил журналистам в среду, 11 марта.

В целях борьбы с распространением коронавируса нужно прекратить всю «общественную и частную активность» на период до 3 апреля, а также ввести новые меры контроля, полагает градоначальник.

По данным на вечер 10 марта, от коронавируса в Италии умер 631 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на треть. Общее число заболевших увеличилось почти на 10%, до 8514 человек. Выздоровели 1004 человека — днём ранее этот показатель составлял 724, пишет regnum.ru.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.

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