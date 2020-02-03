Италия: мэр Милана подвёл итоги дня полного отказа от автомобилей

Понедельник, 03 Февраль 2020 Италия Италия

Италия: мэр Милана подвёл итоги дня полного отказа от автомобилей

День полного отказа от использования автомобилей в Милане прошёл успешно, считает мэр города Джузеппе Сала.

Об этом он сообщил журналистам в понедельник, 3 февраля.

Позитивных откликов было куда больше, чем критики, отметил Сала.

Как сообщалось ранее, 2 февраля с 10 до 18 часов в Милане было запрещено движение любого личного автомобильного транспорта. Ограничения связаны с постоянным превышением экологических показателей и образованием смога в городе, пишет regnum.ru.

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