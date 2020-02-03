Италия: мэр Милана подвёл итоги дня полного отказа от автомобилей

Об этом он сообщил журналистам в понедельник, 3 февраля.

Позитивных откликов было куда больше, чем критики, отметил Сала.

Как сообщалось ранее, 2 февраля с 10 до 18 часов в Милане было запрещено движение любого личного автомобильного транспорта. Ограничения связаны с постоянным превышением экологических показателей и образованием смога в городе, пишет regnum.ru.