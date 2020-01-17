Италия: мэр Рима о запрете использования дизельного топлива

Пятница, 17 Январь 2020 Италия Италия

Италия: мэр Рима о запрете использования дизельного топлива

Запрет на движение транспорта, использующего дизельное топливо, в центральной части Рима обусловлен заботой о здоровье горожан.

Об этом заявила в четверг, 16 января, мэр города Вирджиния Раджи.

Власти нескольких итальянских городов, в том числе Рима, ограничивают движение автомобилей, использующих не самое экологичное топливо, пишет regnum.ru.

В частности, 14 января власти Рима ограничили движение в центре города автомобилей, использующих топливо класса до Евро-6. Запрет действовал в течение 8 часов (4 часа утром и 4 часа вечером) и был объяснен мэрией борьбой со смогом.

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