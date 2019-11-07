Италия: мэр сицилийского города начал бесплатно раздавать дома

Сейчас в Каммарате, расположенной в полутора часах езды от Палермо, проживает около шести тысяч человек.

Многие годы число жителей этого городка неуклонно снижалось. В поисках работы молодежь уезжала из Каммараты. Мэр Винченцо Джамброне заявил, что больше не может видеть, как пустеет старинный город, превращаясь в руины, и не хочет, чтобы он исчез.

Джамброне предложил, чтобы уехавшие собственники бесплатно передавали свои дома новым жителям, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Lonely Planet. По его словам, владельцы недвижимости не думают об ущербе, который они наносят, когда бросают свои дома. "Меняется ландшафт, появляется риск опасных обрушений".

Сейчас для желающих переехать в Каммарату доступно около дюжины каменных домов. В ближайшее время к добавится еще 100. Отмечается, что при переезде приоритет будет у молодых семей с детьми, которых также ждет подарок - тысяча евро. Правда, новым жителям придется внести залог в размере пяти тысяч евро и отремонтировать дом. После завершения реконструкции строения депозит будет возвращен, пишет rg.ru.

Напомним, ранее власти другого сицилийского городка - Муссомели - предложили всем желающим приобрести в собственность дома всего за один евро. Новым владельцам необходимо выполнить лишь одно условие: отремонтировать здание в течение года. Здесь на продажу выставлено несколько сотен заброшенных объектов недвижимости.