Италия: мэрия Рима больше не претендует на монеты из фонтана Треви

Понедельник, 14 Январь 2019 Италия Италия

Италия: мэрия Рима больше не претендует на монеты из фонтана Треви

Городская администрация передумала отбирать доходы у благотворительной организации Caritas.

Римская мэрия отменила собственный проект по перенаправлению средств, извлекаемых из фонтана Треви, в который туристы по традиции бросают монеты, загадывая желания, передает Il Giornale в понедельник, 14 января.

В последние годы значительная часть этих средств поступала на счета католической благотворительной организации Caritas. В пятницу, 11 января, в мэрии сообщили, что намерены оставлять эти деньги себе и реализовывать с их помощью некоторые социальные программы.

Однако после того, как эта инициатива была подвергнута резкой критике, мэр города Вирджиния Раджи отменила уже неформально принятое решение.

В среднем в год из фонтана Треви извлекают монет на общую сумму в 1,5 млн евро, пишет regnum.ru.

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