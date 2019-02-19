Италия: место убийства Цезаря в Риме откроют для публики
Руины древних построек на площади Ларго-ди-Торре-Арджентина будут оборудованы пешеходными дорожками
Власти Рима планируют открыть для публики место убийства римского императора Гая Юлия Цезаря, 18 февраля передает regnum.ru.
По словам мэра Рима Вирджинии Раджи, к концу 2021 года руины древних построек на площади Ларго-ди-Торре-Арджентина в центре итальянской столицы будут приспособлены для посещений и оборудованы пешеходными дорожками.
Комплекс руин включает каменный постамент из курии Помпея, на котором Цезарь был убит сенаторами-заговорщиками в 44 году до нашей эры.