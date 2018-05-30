Италия: «Метро в пещерах Sanità»

Такой пост появился на странице Третьего муниципалитета Неаполя, который возглавляет Иво Поджиани.

Этим объявлением он ссылается на возможность реализации метро в пещерах, которые находятся в районе улицы Телезино, на полпути между церковью Санта-Мария и склепом Фонтанелле.

Представьте возможность войти в пещеру из туфа в нескольких шагах от площади Sanità и, преодолев стометровый подъем, выйти на 1 линию метрополитена Неаполя: мечта, которая может стать явью. Автор поста пояснил, что объявлен конкурс проектов реализации этой идеи, пишет napoli1.com.

Через 6 месяцев проект будет принят и тогда начнутся работы, стоимость которых оценивается в 7 миллионов евро. Идея, которая одним нравится, означает туристическое развитие района, но, в то же время, у других вызывает опасение из-за возможных проблем социального характера.