Италия: «Метро в пещерах Sanità»

Среда, 30 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: «Метро в пещерах Sanità»

«Метро в районе Sanità, мечта, которая становится возможной».

Такой пост появился на странице Третьего муниципалитета Неаполя, который возглавляет Иво Поджиани.

Этим объявлением он ссылается на возможность реализации метро в пещерах, которые находятся в районе улицы Телезино, на полпути между церковью Санта-Мария и склепом Фонтанелле.

Представьте возможность войти в пещеру из туфа в нескольких шагах от площади Sanità и, преодолев стометровый подъем, выйти на 1 линию метрополитена Неаполя: мечта, которая может стать явью. Автор поста пояснил, что объявлен конкурс проектов реализации этой идеи, пишет napoli1.com.

Через 6 месяцев проект будет принят и тогда начнутся работы, стоимость которых оценивается в 7 миллионов евро. Идея, которая одним нравится, означает туристическое развитие района, но, в то же время, у других вызывает опасение из-за возможных проблем социального характера.  

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