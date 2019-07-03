Италия: Международный День музыки на улицах Рима
«BABUINO IN MUSICA»...
Под таким девизом отпраздновали Международный День музыки бутики, расположенные на этой центральной римской улице. Они гостеприимно распахнули двери своих шикарных магазинов для посетителей до позднего вечера. Клиентам предлагали вино и закуски бесплатно в непринужденной обстановке музыкального вечера.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Nuova Associazione del Babuino - Ассоциация коммерсантов этой улицы в сотрудничестве с Музыкальной консерваторией «Санта-Сесилия» (Santa Cecilia) организовала этот музыкальный фестиваль впервые. Фортепиано, виолончель, саксофон и гитара - это далеко не все инструменты, на которых играли молодые музыканты консерватории «Санта-Сесилия» в сопровождении вокалистов, благодаря директору Музыкальной консерватории «Санта-Сесилия» Роберто Джулиани (Roberto Giuliani), который отозвался на просьбу об организации этого проекта.
Престижная римская улица, оригинальным образом «одетая» в клавиши пианино, которые порхают между зданиями, в течение двух недель предлагала римлянам и туристам слушать музыку среди тематических декораций, а затем превратилась в сцену для исполнителей классической музыки. В римском бутике престижной итальянской ювелирной марки Roberto Coin играла на скрипке кудрявая красавица Iben Bogvad Kejser. Гостям была представлена новейшая коллекция SAUVAGE PRIVÉ с ониксом и бриллиантами. В Aspesi играл джазовый дуэт: Manuela Mameli (голос ) и Matteo Zaccheo (гитара).
ПЯТИЗВЕЗДОЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В шикарном Hotel de Russie, где гости уже привыкли к пятизвездочному обслуживанию с шампанским, в старинном саду выступал Trio Jazz Veronica Marini (голос), Antonio Floris (гитара), Dario Piccioni (контрабас). Этот отель, кстати, знаменит своими эксклюзивными аперитивами, которые посещает римская знать, и тематическими вечерами, на которые собирается золотая молодежь . В бутике интернациональной марки Chopard среди не требующих представления часов, ювелирных изделий и духов гостям подавали шампанское и деликатесы под оперные арии Goar Faradzhian (сопрано), Alessandro Lanzi (тенор), Umberto Cipolla (фортепиано). «Мы хотели отпраздновать первый летний вечер и в честь Европейского музыкального фестиваля привлечь римлян и туристов на музыкальную прогулку по нашей улице благодаря молодым музыкантам консерватории «Санта-Сесилия». Художественное оформление и безопасность улицы являются основными задачами нашей Ассоциации», - заявила Мария Летиция Рапетти (Maria Letizia Rapetti), президент Ассоциации и менеджер Chopard Boutique.
Ирина Раскина