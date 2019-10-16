Италия: международный фестиваль татарской песни им. Рашита Вагапова

В исполнении лауреатов конкурса Вагаповского фестиваля Руслана Сайфутдинова, Раниса Габбазова, Гульсирень Абдуллиной, Азата Абитова, Залили, Ильяса Шарипова прозвучат татарские народные мелодии, произведения классиков профессиональной татарской музыки, русские романсы, неаполитанские песни.

Рашит Вагапов (1908-1962) – великий татарский певец, народный артист Республики Татарстан. Один из основоположников татарской профессиональной эстрады. Очень много гастролировал по бывшему СССР. 22 года работал солистом Татарской государственной филармонии.

Фестиваль им. Рашита Вагапова, взяв свой старт в Татарстане в 2004 году, перешагнул национальные границы, стал мероприятием международного масштаба, объединяющим людей и народы, открывающим новые яркие имена. За эти годы Вагаповские фестивали с большим успехом прошли во многих городах России, ближнего и дальнего зарубежья.

На фестивальных концертах принимали участие как выдающиеся татарские исполнители (Ильгам Шакиров, Альфия Авзалова, Фуат Мансуров), так и звезды мирового уровня (Бибигуль Тулегенова, Зураб Соткилава, Альбина Шагимуратова).

Автор идеи, руководитель, генеральный продюсер фестиваля – заслуженный работник культуры России и Республики Татарстан Рифат Фаттахов.