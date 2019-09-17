Италия: мигрант в Риме вернул владельцу найденные 2000 евро

В Риме 23-летний иммигрант из Бангладеш, обнаружив на тротуаре бумажник с ценным содержимым - документами, картами и 2005 евро наличными - доставил находку карабинерам.

Как оказалось, бумажник был утерян на улице Национале, местным бизнесменом, сообщает euromag.ru.

Карабинеры связались с мужчиной, потерявшим кошелек, чтобы вернуть пропажу. Прибывший в казарму римлянин захотел отблагодарить иностранца за его честность и предложил ему денежное вознаграждение, однако парень отказался, сказав, что всего лишь выполнил свой долг.