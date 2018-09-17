Италия: мигрантов высылают домой чартером

Чартерным рейсом из Палермо на родину отправлены 50 нелегальных мигрантов из Туниса, прибывших ранее на лодках на остров Лампедуза, сообщает Quotidiano.

Ранее глава МВД Маттео Сальвини анонсировал новые методы ограничения нелегальной миграции: проверки на кораблях береговой охраны, которые подбирают мигрантов с лодок, а также рассмотрение дел о высылке в ускоренном режиме и высылка чартерными рейсами.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в пять раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года - около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.