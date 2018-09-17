Италия: мигрантов высылают домой чартером

Понедельник, 17 Сентябрь 2018 Италия Италия

Италия: мигрантов высылают домой чартером

Со второй попытки власти Италии выслали нелегальных мигрантов чартером.

Чартерным рейсом из Палермо на родину отправлены 50 нелегальных мигрантов из Туниса, прибывших ранее на лодках на остров Лампедуза, сообщает Quotidiano.
Ранее глава МВД Маттео Сальвини анонсировал новые методы ограничения нелегальной миграции: проверки на кораблях береговой охраны, которые подбирают мигрантов с лодок, а также рассмотрение дел о высылке в ускоренном режиме и высылка чартерными рейсами.
Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в пять раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года - около 100 тысяч.
Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: центр по лечению рака поджелудочной железы

      От рака поджелудочной железы в Португалии сегодня умирают  около 1.300 человек.

      Подробнее

    • Португалия: дорожные пошлины - по-новому

      Новая классификация транспортных средств применительно к оплате за проезд (portagens) вступает в силу 1 января 2019 года.

      Подробнее

    • В метро Мадрида взорвался ноутбук

      В Мадриде шесть человек пострадали в метро из-за взрыва компьютера.

      Подробнее

    • Пилоты Ryanair проведут забастовку в пяти странах

      Забастовка состоится 28 сентября и будет продолжаться 24 часа.

      Подробнее

    • Италия: мигрантов высылают домой чартером

      Со второй попытки власти Италии выслали нелегальных мигрантов чартером.

      Подробнее

    • Италия: самые дорогие города Флоренция и Генуя

      Самыми дорогими городами Италии стали Флоренция и Генуя.

      Подробнее

    • В США раздали Шнобелевскую премию

      В США вручили Шнобелевскую премию: каннибалы, вуду и самостоятельная колоноскопия.

      Подробнее

    • Украина получит от ЕС миллиард евро

      Украина и Еврокомиссия подписали меморандум о предоставлении стране макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья