Италия: Милан готовится к неделе современного искусства

Понедельник, 27 Январь 2020 Италия Италия

Италия: Милан готовится к неделе современного искусства

В Миланской неделе искусства, которая пройдет с 14 по 19 апреля, примут участие основные общественные институты и самые престижные частные фонды.

На сегодняшний день в программу Milano Art Week вошло 30 проектов, пишет euromag.ru.

Известные художники из разных стран мира представят свои произведения на персональных выставках и отдельные спец.проекты: работы датско-исландского художника Олафура Элиассона для Фонда Николы Труссарди, выставка кубинской художницы и перформансистки Tани Бругера в Павильоне современного искусства PAC, а также экспозиции Мартина Киппенбергера и Лю И в Фонде Prada, Риркрита Тиравания в Музее науки и технологий, Наири Баграмяна для Фонда Furla в Галерее современного искусства GAM, Чарльза Атласа в Фонде ICA, Энцо Мари на Триеннале, Триши Бага в выставочном центре Pirelli HangarBicocca, Маринеллы Сенаторе в Фонде Стеллине и Алессандро Пессоли в Епархиальном музее.

Муниципалитет Милана задействует в рамках Недели современного искусства 2020 такие площадки, как Галерея современного искусства GAM, Павильон современного искусства PAC, Музей ХХ века, Королевский дворец, Музей культур MUDEC, Музей-мастреская Франческо Мессины, и публичный арт-проект ArtLine Milano.

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