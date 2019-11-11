Италия: «Милан» намерен продать своего полузащитника Кесси

Понедельник, 11 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: «Милан» намерен продать своего полузащитника Кесси

Футбольный клуб «Милан» собирается продать своего полузащитника из Кот-д'Ивуар Франка Кесси.

Об этом 10 ноября сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

По данным источника, миланский клуб принял твердое решение о продаже 22-летнего футболиста за 35 млн евро, пишет regnum.ru.

Также в качестве наиболее вероятных покупателей игрока называются клубы «Монако» и английский «Вулверхэмптон».

Отметим, в нынешнем сезоне Франк Кесси сыграл за «Милан» в десяти матчах и отметился в них одним голом. Его текущий контракт рассчитан до 2022 года.

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