Италия: «Милан» намерен продать своего полузащитника Кесси

Об этом 10 ноября сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

По данным источника, миланский клуб принял твердое решение о продаже 22-летнего футболиста за 35 млн евро, пишет regnum.ru.

Также в качестве наиболее вероятных покупателей игрока называются клубы «Монако» и английский «Вулверхэмптон».

Отметим, в нынешнем сезоне Франк Кесси сыграл за «Милан» в десяти матчах и отметился в них одним голом. Его текущий контракт рассчитан до 2022 года.