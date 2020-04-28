Италия: Милан отдаст 35 км дорог велосипедистам и пешеходам

Автомобилям придется потесниться с улиц на общей протяженности в 35 км – в том числе с Корсо Буэнос-Айрес, главной улицы северо-восточной части Милана со множеством магазинов и бутиков.

Согласно городскому плану Strade Aperte («Открытые улицы») на обновленных дорогах скорость автомобилей ограничат до 30 км/час, сообщает euromag.ru.

Кроме того, появятся велосипедные дорожки, тротуары будут расширены (или добавлены там, где их не хватает).

На Корсо Буэнос-Айрес и ее окрестностях уже в начале мая начнутся работы, в ходе которых к концу месяца появятся 8 километров велодорожек и новых тротуаров.

Полностью работы в городе планируется закончить к концу лета. Таким образом мэрия Милана продолжает свой начатый в начале 10-х годов план превратить город в комфортную среду для пешеходов, а не для машин.

Милан – столица Ломбардии, региона, который особенно пострадал в Италии от пандемии коронавируса COVID-19. Благодаря карантину качество воздуха в городе (как и по всей Италии) значительно улучшилось – на 25 – 47%, согласно данным Европейского агентства по защите окружающей среды.