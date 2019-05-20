Италия: «Милан» представил новую домашнюю форму
«Милан» представил домашний комплект игровой формы на сезон-2019/20.
Новая форма напоминает по стилю ту, в которой итальянцы выступали в сезоне-1968/69. Тогда «Милан» выиграл второй раз в истории клуба Кубок Европейских чемпионов, переименованную позже в Лигу чемпионов. Тогда же красные дьяволы стали победителями Межконтинентального клубка, просуществовавшего до 2004 года, пишет gazeta.ru.
Фото новой экипировки команды опубликовали в официальном инстаграме команды. На фотографии запечатлены защитник Алессио Романьоли, полузащитники Лукас Пакета и Тьемуэ Бакайоко, а также форварды Сусо и Кшиштоф Пентек, позирующие в новой форме.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» занимает шестое место, обладая 62 очками в активе.
Команда все еще может рассчитывать на участие в Лиге чемпионов в следующей кампании.