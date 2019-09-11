Италия: «Милан» сделал подарок 100-летней болельщице на юбилей

Среда, 11 Сентябрь 2019 Италия Италия

Италия: «Милан» сделал подарок 100-летней болельщице на юбилей

Футбольный клуб «Милан» сделал подарок болельщице команды, которой исполнилось 100 лет.

Об этом 10 сентября сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что болельщица по имени Инес поддерживает миланскую команду уже в течение 82 лет, пишет regnum.ru.

Напомним, «Милан» был основан в 1899 году. За свою историю клуб 18 раз становился чемпионом Италии и пять раз выигрывал Кубок страны. Кроме того, клуб семь раз побеждал в Лиге чемпионов, что является рекордом среди итальянских клубов.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья