Италия: «Милан» сделал подарок 100-летней болельщице на юбилей

Об этом 10 сентября сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что болельщица по имени Инес поддерживает миланскую команду уже в течение 82 лет, пишет regnum.ru.

Напомним, «Милан» был основан в 1899 году. За свою историю клуб 18 раз становился чемпионом Италии и пять раз выигрывал Кубок страны. Кроме того, клуб семь раз побеждал в Лиге чемпионов, что является рекордом среди итальянских клубов.